«Арсенал» заявил, что его засудили в матче с «Рубином»

Тульский «Арсенал» обратился в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу работы арбитра Кирилла Левникова в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином». Казанцы выиграли 4:2, уступая после первой половины 0:2.

«По итогам матча 29-го тура Чемпионата России „Арсенал“ — „Рубин“ руководством клуба принято решение направить письмо в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой дать оценку ряду неоднозначных решений главного арбитра Кирилла Левникова», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте тульского «Арсенала».

Добавим, что арбитр, по мнению независимых экспертов, не назначил два пенальти в ворота «Арсенала».

Пред последним туром чемпионата «Рубин» с 52 очками занимает четвертое место. 16 мая казанцы примут дома волгоградский «Ротор». При некоторых раскладах «Рубин» может стать серебряным призером и участником лиги чемпионов.