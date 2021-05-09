news_header_top_970_100
Фиктивный техосмотр – себе дороже: как ГИБДД РТ вычисляет недобросовестных операторов
Фиктивный техосмотр – себе дороже: как ГИБДД РТ вычисляет недобросовестных операторов
Гимн и минута молчания: Президент РТ возложил цветы к Вечному огню в Парке Победы
Гимн и минута молчания: Президент РТ возложил цветы к Вечному огню в Парке Победы
Во дворах участников Великой Отечественной в Казани прошел «Парад у дома ветерана»
Во дворах участников Великой Отечественной в Казани прошел «Парад у дома ветерана»
Ру Тат
news_header_bot_970_100
9 мая 2021  15:15
Сергей Гаврилов

«Арсенал» заявил, что его засудили в матче с «Рубином»

news_top_970_100

Тульский «Арсенал» обратился в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу работы арбитра Кирилла Левникова в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином». Казанцы выиграли 4:2, уступая после первой половины 0:2.

«По итогам матча 29-го тура Чемпионата России „Арсенал“ — „Рубин“ руководством клуба принято решение направить письмо в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой дать оценку ряду неоднозначных решений главного арбитра Кирилла Левникова», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте тульского «Арсенала».

Добавим, что арбитр, по мнению независимых экспертов, не назначил два пенальти в ворота «Арсенала».

Пред последним туром чемпионата «Рубин» с 52 очками занимает четвертое место. 16 мая казанцы примут дома волгоградский «Ротор». При некоторых раскладах «Рубин» может стать серебряным призером и участником лиги чемпионов.

news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное