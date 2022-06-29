«Арсенал» требует 35 млн рублей у «Нижнего Новгорода» за воспитанника «Рубина»

Защитник тульского «Арсенала» Даниил Степанов может перейти в ФК «Нижний Новгород». По информации «РБ Спорт» нижегородский клуб готов заплатить за воспитанника казанского футбола 25 млн рублей.

По данным источника, «Арсенал» не устраивает предложенная за игрока сумма. Тульский клуб рассчитывает получить за Степанова 35 млн рублей.

Напомним, что Даниил Степанов является воспитанником «Рубина». Казанский клуб, как и «Арсенал», по итогам сезона вылетел из Российской Премьер-лиги. Следующий сезон обе команды проведут в ФНЛ.