Аршавин считает, что «Зениту» пришлось бы с кем-то расстаться из-за прихода Даку

Фото: rubin-kazan.ru

Заместитель председателя по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) высказался о несостоявшемся трансфере форварда «Рубина» Мирлинда Даку в петербургскую команду.

«Конечно, он бы стал усилением, но «Зениту» пришлось бы с кем-то расстаться, – передает слова Аршавина «РБ Спорт».

Напомним, Даку выступает за «Рубин» с 2023 года. В минувшем сезоне албанец забил 15 мячей за казанский клуб в РПЛ. Тем самым форвард стал вторым в таблице бомбардиров Премьер-лиги сезона 2024/25. Первое место в рейтинге занял нападающий «Спартака» Манфред Угальде с 17 голами.

«Рубин» финишировал седьмым в таблице РПЛ с 45 очками. «Зенит» занял вторую строчку первенства с 66 баллами.