Аршавин считает, что «Спартак» сыграет вничью с «Ахматом»

Фото: spartak.com

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин поделился комментариями в преддверии матча «Спартака» с «Ахматом» в 22-м туре РПЛ.

По его словам, «Спартак» сыграет вничью с «Ахматом». В матче будет много борьбы, фолов и назначение пенальти, считает экс-футболист.

«Думаю, что "Ахмат" не отпустит "Спартак". Скорее всего, будет ничья. Думаю, что будет пенальти в матче. Будет вязкая борьба, много фолов. Может быть, даже просмотры VAR, скандалы. Не скажу, что большие, споров будет много, "Спартак" будет понимать, что надо выиграть. "Ахмат" сейчас здорово выглядит, им нужны очки. Они точно не будут отпускать "Спартак". Конечно, "Спартак" тоже в целом хорош, поэтому он, скорее всего, не проиграет. Мое мнение — ничья», – сказал Аршавин в выпуске «Это футбол, брат» на YouTube.

Напомним, матч «Спартака» с «Ахматом» состоится 30 марта в 16:30 по мск. В данный момент команда Деяна Станковича находится на втором месте с 43 очками. Подопечные Сергея Ташуева идут на 14-й строчке РПЛ.