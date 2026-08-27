Аршавин рассказал, у кого больше шансов выиграть РПЛ в этом сезоне

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Прославленный экс-футболист «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин рассказал, у какой команды в этом сезоне большие шансы на титул в РПЛ.

«Хотелось бы верить, что у «Зенита». Как бы команда ни играла, на мой взгляд, у нас самый мастеровитый состав. Хотя, может быть, уже не самый глубокий. У того же «Краснодара» и «Спартака» больше вариативности в плане замен. Но я все равно пока считаю, что у «Зенита» чуть больше шансов», – сказал Аршавин «СЭ».



После пяти туров клуб с берегов Невы идет на четвертом месте, имея в активе девять очков.