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На главную ТИ-Спорт 27 августа 2026 14:10

Аршавин рассказал, у кого больше шансов выиграть РПЛ в этом сезоне

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Аршавин рассказал, у кого больше шансов выиграть РПЛ в этом сезоне
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Прославленный экс-футболист «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин рассказал, у какой команды в этом сезоне большие шансы на титул в РПЛ.

«Хотелось бы верить, что у «Зенита». Как бы команда ни играла, на мой взгляд, у нас самый мастеровитый состав. Хотя, может быть, уже не самый глубокий. У того же «Краснодара» и «Спартака» больше вариативности в плане замен. Но я все равно пока считаю, что у «Зенита» чуть больше шансов», – сказал Аршавин «СЭ».

После пяти туров клуб с берегов Невы идет на четвертом месте, имея в активе девять очков.

#Андрей Аршавин #футбол
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