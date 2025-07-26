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На главную ТИ-Спорт 26 июля 2025 13:32

Аршавин раскритиковал вратаря «Пари НН» Лукьянова за результативную ошибку во втором туре

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Аршавин раскритиковал вратаря «Пари НН» Лукьянова за результативную ошибку во втором туре
Фото: fckh.ru

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался об игре вратаря «Пари НН» Вадима Лукьянова в матче второго тура РПЛ с «Крыльями Советов» (0:2).

«За семь добавленных минут Лукьянов просто закопал себя. Мне кажется, мы вряд ли снова увидим его в РПЛ. Причина ошибки при втором голе? Теперь во многих футбольных школах и академиях учат, что вратарь непременно должен играть в поле. Но игра игре рознь. В подобной ситуации нужно было пальнуть изо всех сил по мячу. Ты ошибся — ты наказан», – сказал Аршавин «Матч ТВ».

Напомним, самарцы забили два мяча в той встрече в добавленное время. На 91-й минуте забил Вадим Раков, а на 97-й – Фернандо Костанца.

В следующем матче «Пари НН» встретится с махачкалинским «Динамо» в Кубке России. Игра состоится 30 июля в 18:30 по мск.

#фк крылья советов #спорт #футбол #премьер-лига #Андрей Аршавин
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