Аршавин объяснил, почему «Спартак» стал самым интересным клубом лиги

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Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин поделился впечатлениями от игры московского «Спартака» в нынешнем сезоне. Эксперт отметил прогресс красно-белых, которые, по его мнению, становятся одной из самых ярких команд РПЛ.

«Красно-белые в хорошем тонусе — как по игре, так и по настрою и самоотдаче. Они были очень хороши в этом матче», — заявил Аршавин.

Отвечая на вопрос, можно ли назвать «Спартак» самой сбалансированной и интересной командой лиги, эксперт отметил, что клуб постепенно приходит в себя и начинает показывать более привлекательный футбол.

Аршавин особо выделил нескольких игроков: «Барко — главная скрипка в "Спартаке" уже долгое время. Жедсону нашли такую позицию, при которой он может участвовать в конструировании атак. Зобнин раскрылся при Карседо. Не знаю, третье или четвертое у него дыхание... Неслучайно именно Роман забил второй гол "Зениту"».

Аршавин также добавил, что футболисты красно-белых находятся в хорошем настроении и чувствуют сплочение. «Видно, что они получают удовольствие от того, что делают на поле», — резюмировал он.

На данный момент «Спартак» с 12 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» располагается на четвертой строчке с 9 очками, а лидирует «Краснодар», набравший 15 очков в пяти турах.