Аршавин назвал два главных качества, по которым Ямаль уступает Месси

Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин раскритиковал сравнения восходящей звезды «Барселоны» Ламина Ямаля с легендарным Лионелем Месси. В интервью на YouTube-канале Fonbet экс-футболист заявил, что 19-летний испанец уступает аргентинцу в фундаментальных компонентах игры, несмотря на победу на чемпионате мира — 2026.

Напомним, что 19 июля испанская сборная обыграла Аргентину со счетом 1:0 в финале мундиаля, однако, по мнению Аршавина, этот триумф не делает Ямаля наследником восьмикратного обладателя «Золотого мяча».

Отвечая на прямой вопрос о том, почему юный вингер никогда не достигнет высот Месси, Аршавин назвал две ключевые причины: «Обращения с мячом. И мозгов».

По мнению Аршавина, именно обращение с мячом и футбольный интеллект являются теми слабыми местами, которые не позволяют Ямалю приблизиться к уровню Месси. Эксперт считает, что даже в столь юном возрасте гениальность аргентинца была очевидна, тогда как игра нынешнего лидера «Барселоны» не демонстрирует аналогичного уровня футбольного мышления и техники.