Арон, Саада и Богдана вошли в топ редких имен новороженных в Казани

С 26 августа по 1 сентября в Казани зарегистрировано рождение 286 детей: 144 мальчиков и 142 девочек. Об этом сообщили в мэрии столицы РТ.

Самый крупный ребенок, родившийся на прошедшей неделе, весил 4920 граммов, а самый маленький — 1300.

Традиционно в исполкоме рассказали о самых распространенных и редких именах, которые казанцы давали новорожденным. Так, чаще всего родители отдавали предпочтение имена Аяз, Артем, Аскар, Амир, Раян, Арслан, Мухаммад, Карим, Эмир, Василиса, Эмилия, Амина, София, Айлина, Таисия и Ева. Реже всего встречались такие имена, как Нафис, Кирам, Багир, Аят, Арон, Аарон, Адис, Бахтияр, Катарина, Саада, Илия, Илиана, Анелия, Богдана, Ирада, Альфинур.

По данным Управления ЗАГС столицы РТ, за прошедшие семь дней в городе заключено 324 брака.