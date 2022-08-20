Аромат сада, пикник и «Бурановские бабушки»: как в Татарстане отметили Яблочный Спас

В одном из самых живописных уголков Татарстана – в селе Красновидово отпраздновали Яблочный Спас. На красочный праздник съехалось более 5 тысяч гостей не только из республики, но и из соседних регионов. Самые яркие моменты – в репортаже «Татар-информа».

«Яблочный Спас не случайно объединили с фольклорным фестивалем. Ведь с музыкой и с песней спорится труд!» – обратилась с поздравительной речью Юлия Адгамова Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«С каждым годом количество гостей праздника увеличивается – это говорит о том, что Яблочный Спас не случайно объединили с фольклорным фестивалем. Ведь с музыкой и с песней спорится труд! И сегодня мы видим плоды этого труда. Огромное спасибо за то, что сохраняете традиции и бережно передаете их из поколения в поколение», – обратилась с поздравительной речью заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова.

В селе Красновидово Яблочный Спас празднуется ежегодно, а с 2016 года праздник и вовсе приобрел республиканский статус Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В жемчужине Камско-Устьинского района Татарстана – селе Красновидово Яблочный Спас празднуется ежегодно, а с 2016 года праздник и вовсе приобрел республиканский статус. Сегодня фольклорный праздник отмечается на двух площадках – в Музее писателя Максима Горького и на живописном утесе Венец.

Для тех, кто хотел полностью погрузиться в атмосферу, были подготовлены мастер-классы по плетению и вязанию Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Прямо перед Музеем Горького для гостей празднества подготовили «костюмированный пикник». Локация рассказывает о том, что молодежь девятнадцатого века занимали игры в бадминтон и буриме. Также посетители увидят, как одевались в то время дамы – крестьянки и дворянки. А для тех, кто хотел полностью погрузиться в атмосферу, были подготовлены мастер-классы по плетению и вязанию.

В самом музее для гостей празднества была организована литературная экскурсия, где сам Максим Горький поведал посетителям о красновидовском периоде своей жизни Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Уже в самом музее для гостей празднества была организована литературная экскурсия, где сам Максим Горький – молодой Алексей Пешков поведал посетителям о красновидовском периоде своей жизни – о поступлении в Императорский университет, о тяготах неразделенной любви, о знакомстве с другом души Михаилом Ромасем.

В музее можно увидеть документы, письма и произведения Максима Горького, написанные в месяцы пребывания писателя в селе Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Здесь вы можете увидеть документы, письма и произведения Максима Горького, написанные в месяцы пребывания писателя в селе. В двадцати произведениях он упоминал и описывал Красновидово, куда в 1888 году он приехал лечить свои душевные раны», – рассказала научный сотрудник Музея Максима Горького Флора Мурзина.

На полках стоят товары – стеклянные бутылки, различная деревянная утварь, шкатулки, плетеные корзины, коробки с чаем и баранки Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Всё в музее воссоздано до мельчайших подробностей, в том числе и бакалейная лавка друга Горького – Максима Ромася. На полках стоят товары – стеклянные бутылки, различная деревянная утварь, шкатулки, плетеные корзины, коробки с чаем и баранки. Есть здесь и старинные весы, и касса, и семирядные счеты, и даже деньги прямиком из девятнадцатого столетия.

В старину в этот день освящались яблоки, из которых позже готовили множество разнообразных блюд Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Яблочный Спас – это традиционный праздник урожая, который обозначает преображение природы к новому этапу – к осени. В старину в этот день освящались яблоки, из которых позже готовили множество разнообразных блюд, в том числе ароматную выпечку.

Сегодня прямо во дворике Музея Максима Горького варится яблочное варенье, а рядом стоят столы со сладкими угощениями Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Традиции в селе соблюдаются и поныне. Сегодня прямо во дворике Музея Максима Горького варится яблочное варенье, а рядом стоят столы со сладкими угощениями. Под прохладной тенью яблоневого сада гости празднества, несмотря на жару, с удовольствием пили чай со свежей мятой и угощались пирогами из яблок.

Поздравил собравшихся глава Камско-Устьинского муниципального района Наиль Вазыхов (в центре) Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Есть такое поверье – на Яблочный Спас загадывать желание: взять яблоко, откусить его, и если оно будет сладким, то и жизнь ваша будет сладкая и все будет хорошо. Желаю всем мирного неба, здоровья, счастья вам и вашим близким», – поздравил собравшихся глава Камско-Устьинского муниципального района Наиль Вазыхов.

Главными гостями музыкальной программы стали вокально-инструментальный ансамбль «Волга-Волга» и «Бурановские бабушки», их выступления ознаменовались бурными аплодисментами Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Основное действие праздника развернулось на живописном утесе Венец: ярмарка мастеров, музейный базар, мастер-классы, командные бои и соревнования, концерт фольклорных коллективов Татарстана. Главными гостями музыкальной программы стали вокально-инструментальный ансамбль «Волга-Волга» и «Бурановские бабушки», их выступления ознаменовались бурными аплодисментами.