Аромат родных лугов – на передовую: в селе Ковали делают чай и плетут масксети для СВО

Волонтеры из села Ковали Пестречинского района продолжают поддерживать бойцов СВО: женщины собирают душистые травы для чаев и плетут маскировочные сети.

В поселке это уже давно стало доброй традицией. Волонтерское движение здесь возглавляет Зоя Шипшова – мама участника СВО. Ее сын был мобилизован одним из первых, и именно тогда Зоя впервые задумалась, чем могут помочь бойцам простые сельские жители. Сегодня рядом с ней – целая команда неравнодушных женщин.

Летом волонтерки выходили в луга, леса и на поля. Собирали душицу, зверобой, мяту, иван-чай, мелису – все перебирали вручную, аккуратно сушили под навесами и в сенях. Особой гордостью остаются травы, выращенные на собственных участках: лимонник, мелиса, мята. Используют и необычные ингредиенты – например, сушеную морковь, которая добавляет чаю мягкую сладость и витамины.

Недавно женщины приобрели пустые чайные пакетики, теперь ароматные смеси раскладывают по ним, чтобы на передовой бойцам было удобнее заваривать напитки.

«Тут у нас такой головокружительный аромат стоит, – говорит Зоя Шипшова. – Думаю, эти запахи тоже помогут ребятам. Напомнят им о доме, о том, что мы за них, мы рядом с ними, хоть и далеко».

Помощь не ограничивается травами. Сельчанки ежедневно собираются, чтобы плести маскировочные сети. Делают это размеренно, с молитвой и добрыми словами.

«У моего сына много друзей, – рассказывает она. – Когда объявляем сбор, они никогда не остаются в стороне. У каждого своя жизнь и заботы: семьи, дети, ипотека, ремонт, стройка… Времени и лишних денег ни у кого нет. Но, несмотря на это, односельчане находят возможность помочь. Спасибо им большое».

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

Материал подготовлен при участии Ольги Шамсутдиновой.