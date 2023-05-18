Армянский коньяк «Арарат» перестанут поставлять в Россию

Ереванский коньячный завод, принадлежащий французской компании Pernod Ricard, может прекратить экспорт своей продукции в Россию. Об этом заявил глава Минэкономики Армении Ваан Керобян.

«Я, конечно, не получал официальной информации, но, кажется, это официально, что Ереванский коньячный завод прекратит экспорт в Россию», — передает Общественное радио Армении его выступление в парламенте страны.

Министр добавил, что это создаст проблемы, которые повлияют на закупку винограда.

В конце апреля Pernod Ricard заявила, что прекращает экспорт продукции всех своих международных брендов в Россию. В том числе, речь шла о виски Chivas Regal, Jameson, Ballantine’s, водке Absolut, текиле Olmeca, коньяке Ararat и другой продукции.