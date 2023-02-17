Армянский дудук и шаляпинские мотивы: в Казани прошел концерт татарской хоровой музыки

Национальный музей Татарстана принял концерт XXI Фестиваля-конкурса татарской хоровой музыки. В этот вечер для ценителей прозвучали оригинальные аранжировки народных татарских, армянских и грузинских песен, а также бессмертные мотивы великого певца Федора Шаляпина.

Фото: пресс-служба Национального музея РТ

«Хор выступает в рамках большого культурного проекта — это фестиваль татарской хоровой музыки. Репертуар хора разнообразен: зарубежная музыка, академические произведения, татарские народные и современные композиции. И в большей степени это всегда креативные, неожиданные порой аранжировки знакомых мелодий, которые пробирают до дрожи. Я очень надеюсь, что публика испытает душевный трепет», — отметил заведующий музеем-квартирой композитора Назиба Жиганова Алексей Егоров.

При полном аншлаге в стенах музея выступил Смешанный хор Казанского музыкального колледжа имени И. В. Аухадеева под управлением Дины Венедиктовой. Открылся вечер романсом «Вечерний звон», знакомым многим благодаря Федору Шаляпину, который не раз исполнял его. Далее хор решил несколько сменить настроение на более легкое и исполнил татарскую народную песню «Ак калфак», но в собственной аранжировке. В отличие от традиционной версии, мелодия звучала нежно и трогательно, а дудук завораживал слушателей, создавая ощущение волшебства.

Фото: пресс-служба Национального музея РТ

Чтобы в полной мере представить богатство татарской хоровой музыки, коллектив исполнил зажигательную народную композицию «Аниса». Слушатели не сумели остаться на месте: одни в такт музыке двигались всем телом, а другие просто отбивали незатейливый ритм.

«Если мы говорим о юбилее великого певца, а именно — о 150-летии со дня рождения всемирно известного баса, нашего земляка Федора Шаляпина, то мы не можем обойтись без этой проникновенной русской народной композиции под названием „Ноченька”», — анонсировала следующий номер руководитель хора Дина Венедиктова.

Фото: пресс-служба Национального музея РТ

Во время исполнения мелодии зал, и без того замерший и не пропускающий ни одного звука во время концерта, словно растворился в голосе солиста Динара Хайбуллина. Когда он дотянул кульминационную ноту, публика не сразу очнулась и только пару секунд спустя взорвалась бурными овациями.

Затем зрители услышали традиционные грузинские и армянские мотивы, болгарскую народную песню, романс Николая Римского-Корсакова «Октава». На концерте не обошлось и без премьеры — коллектив исполнил татарскую народную песню в авторской аранжировке участника хора Айдара Ниязова «Белые зайчики».

Фото: пресс-служба Национального музея РТ

«Я родом из сибирских татар, и, на самом деле, они много чем отличаются от татар, проживающих в Татарстане. Сегодня сибирские татары мало изучены, экспедиции не ведутся, собственно, как и исследования фольклора. Моя бабушка занималась творчеством и часто пела мне одну пронизывающую мелодию, которая прошла со мной сквозь детство. Моей мечтой стало исполнить ее. И вот — сегодня давняя мечта сбылась», — поделился со зрителями историей создания аранжировки ее автор.

Концерт прошел в рамках культурно-просветительского проекта «Музыкальные четверги в Национальном музее Татарстана». Смешанный хор Казанского музыкального училища имени Аухадеева был создан в 1940-е годы. В его репертуар входит русская, татарская и зарубежная хоровая музыка. Коллектив — постоянный участник оперных постановок, конкурсов, фестивалей и ассамблей, организуемых Казанской государственной консерваторией имени Н. Г. Жиганова.