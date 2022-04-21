Армянская и чувашская культуры в одном лице — в Казани откроется выставка Миши Григоряна

В казанском Музее А. М. Горького и Ф. И. Шаляпина состоится открытие выставки. Экспозиция приурочена к 75-летию народного художника Чувашии, заслуженного художника России Миши Григоряна.

Произведения, представленные в стенах музея, охватывают все ведущие жанры, в которых работает художник: тематическую картину, портрет, пейзаж, натюрморт.

Работы Григоряна отличаются высокой одухотворенностью и тонким лиризмом, индивидуальной манерой исполнения. Он органично сочетает в своем творчестве две линии — армянскую и чувашскую.

Открытие состоится 22 апреля в 16.00. Экспозиция будет доступна до 1 июня 2022 года.