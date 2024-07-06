Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Армия – хорошая школа жизни»: из Казани уехали последние срочники весеннего призыва
Сегодня на сборном пункте Военного комиссариата РТ проводили последний воинский эшелон весеннего призыва на срочную службу в армию. Призывники отправились служить в Южный военный округ и научные роты Министерства обороны РФ.
В научных ротах, куда отправились татарстанские призывники, они будут проводить военно-научные исследования и работать над перспективными военными разработками. Среди их задач - создание интеллектуальной системы управления робототехникой, разработка современных композитных бронематериалов для защиты военной техники и личного состава, а также улучшение систем защиты электронной информации.
Родные призывника Даниса Гарипова из Казани посоветовали ему не стремиться быть ни первым, ни последним, а держаться в «золотой середине».
«Я учился по направлению таможенная служба, после армию буду работать на таможне. В армию сам решил пойти, нужно отслужить, прежде чем на работу идти. Служба в армии - обязанность каждого гражданина. Нужно поддерживать порядок в своей стране, защищать ее. Если люди не будут служить, как они будут страну защищать? Без опыта и навыков? У меня в семье все служили в армии», – сказал он.
Временно исполняющий обязанности военного комиссара РТ Алексей Денькин выразил надежду, что призывники стойко преодолеют трудности армейской жизни и с гордостью будут носить звание российского солдата.
«В вашей жизни наступил очень важный момент – вы встаете в армейские ряды защитников Отечества. Служба в армии — это важный этап в жизни каждого мужчины. Вы пройдете не только хорошую школу жизни, но и обретете настоящих друзей, окрепните физически и духовно. Чувства патриотизма и гражданской зрелости помогут вам достойно исполнить свой воинский долг. Желаем вам достойно проявить себя», – сказал он.
Представители духовенства также пожелали призывникам хорошей службы. Затем для них началась концертная программа.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»