«Армия – хорошая школа жизни»: из Казани уехали последние срочники весеннего призыва

Сегодня на сборном пункте Военного комиссариата РТ проводили последний воинский эшелон весеннего призыва на срочную службу в армию. Призывники отправились служить в Южный военный округ и научные роты Министерства обороны РФ.

В научных ротах, куда отправились татарстанские призывники, они будут проводить военно-научные исследования и работать над перспективными военными разработками. Среди их задач - создание интеллектуальной системы управления робототехникой, разработка современных композитных бронематериалов для защиты военной техники и личного состава, а также улучшение систем защиты электронной информации.

Родные призывника Даниса Гарипова из Казани посоветовали ему не стремиться быть ни первым, ни последним, а держаться в «золотой середине».

«Я учился по направлению таможенная служба, после армию буду работать на таможне. В армию сам решил пойти, нужно отслужить, прежде чем на работу идти. Служба в армии - обязанность каждого гражданина. Нужно поддерживать порядок в своей стране, защищать ее. Если люди не будут служить, как они будут страну защищать? Без опыта и навыков? У меня в семье все служили в армии», – сказал он.

Временно исполняющий обязанности военного комиссара РТ Алексей Денькин выразил надежду, что призывники стойко преодолеют трудности армейской жизни и с гордостью будут носить звание российского солдата.

«В вашей жизни наступил очень важный момент – вы встаете в армейские ряды защитников Отечества. Служба в армии — это важный этап в жизни каждого мужчины. Вы пройдете не только хорошую школу жизни, но и обретете настоящих друзей, окрепните физически и духовно. Чувства патриотизма и гражданской зрелости помогут вам достойно исполнить свой воинский долг. Желаем вам достойно проявить себя», – сказал он.

Представители духовенства также пожелали призывникам хорошей службы. Затем для них началась концертная программа.