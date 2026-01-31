news_header_top
СВО 31 января 2026 14:56

Армия России установила контроль над Торецким и Петровкой

Армия России установила контроль над Торецким и Петровкой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Населенные пункты находятся в Донецкой Народной Республике и Запорожской области соответственно.

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Торецкое… Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Петровка», – рассказали в Минобороны.

#ДНР #Запорожская область #армия россии
