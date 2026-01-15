news_header_top
СВО 15 января 2026 19:25

Армия России устанавливает контроль над Купянск-Узловым в Харьковской области

Российская армия устанавливает контроль над поселком городского типа Купянск-Узловой в Харьковской области. Об этом пишет РБК со ссылкой на слова начальника российского Генштаба Валерия Герасимова.

«Ведутся уличные бои и завершается освобождение Купянска-Узлового», – рассказал он

Кроме того, Герасимов отметил, что после того, как Купянск был занят в ноябре прошлого года, украинские военные несколько раз пытались инсценировать свое присутствие в городе. В частности, они пробовали с помощью дронов установить свои флаги на зданиях местной администрации, но эти попытки были пресечены.

#герасимов валерий #Украина #СВО
