Армия России сбила самолет с командиром бригады ВСУ «Призрак Киева»

Армия России сбила МиГ-29, в котором сидел командир 40-й бригады тактической авиации «Призрак Киева». Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на воздушные силы ВСУ.

«Во время выполнения боевого задания самолет был сбит… ракетой. Пилот катапультировался, но, к сожалению, не выжил. Капитан Мамбетов Марат Редванович был командиром звена 40-й бригады тактической авиации "Призрак Киева"», – сообщили в воздушных силах ВСУ.

Подробные данные о месте и обстоятельствах поражения истребителя не сообщаются.