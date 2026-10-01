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СВО 1 октября 2026 19:32

Армия России сбила самолет с командиром бригады ВСУ «Призрак Киева»

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Армия России сбила МиГ-29, в котором сидел командир 40-й бригады тактической авиации «Призрак Киева». Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на воздушные силы ВСУ.

«Во время выполнения боевого задания самолет был сбит… ракетой. Пилот катапультировался, но, к сожалению, не выжил. Капитан Мамбетов Марат Редванович был командиром звена 40-й бригады тактической авиации "Призрак Киева"», – сообщили в воздушных силах ВСУ.

Подробные данные о месте и обстоятельствах поражения истребителя не сообщаются.

#всу #СВО
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