Армия России поразила предприятия ВПК и склады в Киевской области

Армия России нанесла массированный удар по предприятиям ВПК и складам в Киеве и Киевской области Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Так, в Киеве целью удара стали предприятие «Файер Поинт» и торгово-складской комплекс компании «Укрспецсистемс», производившие компоненты для БПЛА большой и средней дальности. Кроме того, в столице Украины были поражены предприятие «Антонов», склад боеприпасов и сборочное авиационное предприятие.

В Киевской области Армия России поразила склад Мартусовка, где хранились товары для производства БПЛА и средств РЭБ, а также склад с топливом для ВСУ в Броварах.