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СВО 25 сентября 2026 19:00

Армия России поразила дата-центр разведки ВСУ

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Армия России поразила центр обработки данных «Датагрупп» в Киеве, использовавшийся для передачи и обработки разведданных для ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Также в Одесской области было поражено судно, доставившее военные грузы в порт Черноморска, а в населенном пункте Требухов Киевской области получил повреждения логистический центр «Хеви логистик Юкрейн». Он использовался для хранения товаров двойного назначения подразделениями Минобороны и других силовых структур Украины.

Удар наносился при помощи БПЛА, добавили в российском военном ведомстве.

#минобороны рф #армия россии
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