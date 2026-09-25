Армия России поразила дата-центр разведки ВСУ

Армия России поразила центр обработки данных «Датагрупп» в Киеве, использовавшийся для передачи и обработки разведданных для ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Также в Одесской области было поражено судно, доставившее военные грузы в порт Черноморска, а в населенном пункте Требухов Киевской области получил повреждения логистический центр «Хеви логистик Юкрейн». Он использовался для хранения товаров двойного назначения подразделениями Минобороны и других силовых структур Украины.

Удар наносился при помощи БПЛА, добавили в российском военном ведомстве.