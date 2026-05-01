Армия России освободила село Покаляное в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.

«Вчера в результате активных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над населенным пунктом Покаляное Харьковской области», – рассказали в ведомстве.

Кроме того, за неделю группировка войск взяла под контроль населенные пункты Бочково и Землянки в Харьковской области, а также Корчаковку, Новодмитровку и Таратутино в Сумской области.