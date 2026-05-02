Армия России освободила село Мирополье в Сумской области

Российская армия освободила селом Мирополье в Сумской области, сообщает Минобороны РФ.

«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над населенным пунктом Мирополье Сумской области», – рассказали в ведомстве.

За прошедшую неделю армия России взяла под контроль населенные пункты Покаляное, Бочково и Землянки в Харьковской области, а также Корчаковку, Новодмитровку и Таратутино в Сумской области