Армия России освободила Горняк, Катериновку и Доброволье в ДНР

Российские войска успешно взяли под контроль город Горняк, а также населенные пункты Катериновка и Доброволье в Донецкой Народной Республике, заявило Минобороны РФ.

«Подразделения войсковой группы "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Горняк в Донецкой Народной Республике», — сказано в сводке.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин упомянул, что Горняк находится на возвышенности, что стало причиной установки украинскими военными вышки-ретранслятора. Она использовалась как для военных нужд, так и для подавления теле- и радиосигналов российских ресурсов.

Кроме того, за минувшие сутки войска Южной группировки освободили населенный пункт Катериновка, а Восточная группа освободила Доброволье.