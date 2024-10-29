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Армия России освободила Горняк, Катериновку и Доброволье в ДНР
Российские войска успешно взяли под контроль город Горняк, а также населенные пункты Катериновка и Доброволье в Донецкой Народной Республике, заявило Минобороны РФ.
«Подразделения войсковой группы "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Горняк в Донецкой Народной Республике», — сказано в сводке.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин упомянул, что Горняк находится на возвышенности, что стало причиной установки украинскими военными вышки-ретранслятора. Она использовалась как для военных нужд, так и для подавления теле- и радиосигналов российских ресурсов.
Кроме того, за минувшие сутки войска Южной группировки освободили населенный пункт Катериновка, а Восточная группа освободила Доброволье.
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