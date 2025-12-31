Армия России нанесла удар по энергетической инфраструктуре Украины в 144 районах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Сообщается, что армия России использовала для этих ударов оперативно-тактическую авиацию, ракетные комплексы, беспилотники и артиллерию.

В результате были поражены склады горючего, пункты временной дислокации украинских и иностранных боевиков, а также объекты, использующиеся в военно-промышленном комплексе Украины в 144 районах.