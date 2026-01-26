news_header_top
СВО 26 января 2026 09:10

Армия России начала применять в зоне СВО новые дроны «Упырь-18»

На купянском и константиновском участках фронта российская армия начала использовать новые беспилотники «Упырь-18», которые могут доставлять 10-килограммовые мины для ударов по вражеским укреплениям и укрытиям. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник из «Уралдронзавода».

Представитель завода пояснил, что дрон, назван так из-за 18-дюймовой рамы, может не только атаковать цели, но и доставлять необходимые грузы своим подразделениям на передовой.

Производство нового беспилотника планируется увеличить.

