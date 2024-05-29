Армия РФ нанесла удар по полигону с иностранными инструкторами под Львовом

По сообщениям Telegram-канала «Военная хроника», российские военные нанесли массированный ракетный удар по объектам в Львовской области Украины в ночное время.

Одной из главных целей стал Яворовский военный полигон, расположенный в 30 км к северо-западу от Львова. Согласно данным источника, с начала специальной военной операции на этом объекте размещались иностранные инструкторы из нескольких стран НАТО, задействованные в подготовке украинских военнослужащих.

На Яворовском полигоне украинские военные проходили курсы тактической, инженерной, медицинской подготовки, а также обучались управлению военной техникой под руководством зарубежных инструкторов.

Кроме Яворова, удары были нанесены и по аналогичным объектам в Стрые, Дублянах и Дрогобыче Львовской области.