Армия Израиля сообщила о новой волне ракет со стороны Ирана

Армия обороны Израиля сообщила о запуске новой волны ракет с территории Ирана в сторону еврейского государства, передает «ТАСС».

В заявлении армейской пресс-службы отмечается, что силы противовоздушной обороны уже приступили к перехвату воздушных целей.

По данным системы предупреждения об угрозах, удар может быть направлен по северной части страны. Жителям этого региона направили предварительное уведомление о возможном объявлении воздушной тревоги в ближайшее время.