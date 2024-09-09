Армин, Алан и Афина стали редкими именами новорожденных в Казани

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

На прошлой неделе жители Казани чаще всего называли своих новорожденных детей Артем, Макар, Леон, Марк, Тимур, Алим, Матвей, Миран, Аяз, Амир, Эмир, Валерия, Алиса, Василиса, Эмилия, София, Азалия, Раяна, Аэлита, Айлина, Аида, Асель. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

Среди редких имен оказались такие варианты, как Армин, Аветис, Алан, Шариф, Рамал, Рэмир, Фидэль, Даниэль, Ирек, Эрик, Даян, Яромир, Таир, Мирая, Рувайда, Таймия, Риналия, Кадрия, Фаршита, Миа, Евангелина, Екатерина, Афина, Илада, Мира.

Всего в период с 2 по 8 сентября в городе родились 440 детей – 223 мальчика и 217 девочек.