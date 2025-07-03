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Политика 3 июля 2025 15:28

Армения официально заинтересована в членстве в ШОС

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Министерство иностранных дел Армении подтвердило заинтересованность республики во вступлении в Шанхайскую организацию сотрудничества. Как сообщили в официальном заявлении, опубликованном в Телеграм-канале ведомства, Ереван поддерживает основные принципы ШОС – от уважения территориальной целостности до мирного урегулирования конфликтов.

Заявление прозвучало на фоне визита главы МИД Армении Арарата Мирзояна в Китай, где он провел переговоры с генсеком ШОС Нурланом Ермекбаевым. Стороны обсудили перспективы взаимодействия, отметив позитивную динамику диалога и достигнутые в рамках статуса страны-партнера результаты.

Мирзоян выразил готовность Армении к более глубокому вовлечению в работу организации.

Ранее в этом году в Секретариате ШОС сообщили, что заявки на статус наблюдателя подали также Азербайджан, Камбоджа, Бангладеш и Шри-Ланка. В организации отметили готовность рассмотреть эти инициативы.

#ШОС #армения
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