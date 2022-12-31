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Политика
31 декабря 2022  18:27

Армейские корпуса ДНР и ЛНР включены в состав Вооруженных сил России

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Первый Донецкий и Второй гвардейский Луганско-Северодонецкий армейские корпуса, относившиеся ранее к народным милициям Донецкой и Луганской народных республик соответственно, включены в состав Вооруженных сил РФ. Об этом говорится в материалах Министерства обороны к вручению Президентом России Владимиром Путиным боевых знамен этим формированиям, передает ТАСС.

«Приобретенный за восемь лет боевой опыт подтверждает, что вошедшие сегодня в состав ВС РФ соединения являются боеспособными соединениями российской армии», — сказано в материалах военного ведомства.

Кроме того, включено в состав российских Вооруженных сил и получило боевое знамя Донецкое высшее общевойсковое командное училище. 

В Минобороны напомнили, что предшественником этого высшего военного учебного заведения было Донецкое высшее военно-политическое училище инженерных войск и войск связи имени генерала армии А. А. Епишева, названное в материалах «прославленным».

#спецоперация на Украине #ДНР и ЛНР
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