Вокалист «Арии» о концерте в Казани: «Здесь сошлись все звёзды и совпало желание всех»

– Здравствуйте! Рады видеть вас в Казани, особенно с учетом того, что дата концерта дважды переносилась из-за пандемии: сначала он планировался в октябре, потом в декабре 2020 года… Наверное, кто-то уже отчаялся и сдавал билеты. Пришлось посидеть на иголках? В какой-то момент не было ли ощущения, что концерт вообще не случится?

Михаил Житняков: Группа нервничала не меньше, потому что любая отмена – это всегда тень ответственности на группу вне зависимости от объективных обстоятельств, когда случается форс-мажор, когда пришли и сказали – проводить нельзя (так, уже на этапе монтажа сцены был отменен концерт группы в Санкт-Петербурге 4 июня и перенесен на 10 сентября, – прим. Т-и). Или было продано количество билетов такое, а потом сказали – нельзя проводить с таким количеством людей. А билеты уже проданы, нельзя часть людей отправить домой, а половине сказать – проходите.

Нужно удовлетворить спрос всех и оптимизировать проведение мероприятия таким образом, чтобы все люди, которые купили билеты, пришли и шоу не потеряло в своем масштабе. О полной отмене стараемся никогда не думать. И самые форс-мажорные мероприятия приводят к тому, чтобы переносить, сохранять концерт, чтобы люди лучше поздно, чем никогда, все-таки получили то, на что они приобретали билет.

– В юбилейном туре всего пять городов. Как в этот список попала Казань?

М. Ж.: Надо отдать должное нашему режиссеру-постановщику Юрию Соколову, который это шоу и придумал. Воодушевленный успехом Универсиады, за техническую часть которой он отвечал здесь в 2013 году, он решил еще раз привезти праздник в этот город, и я считаю, что здесь полностью сошлись звёзды и совпало желание всех.

Группа «Ария» всегда любила приезжать в Казань, но в «Татнефть-Арене» еще не выступала. Это отличная площадка – такой хороший, уверенный Дворец спорта, современный среди тех, в которых нам приходилось бывать. Тем более для местной публики достаточно намоленный, как я понимаю: здесь выступает команда «Ак Барс», которая в КХЛ на достаточно лидирующих позициях.

– Разрешенная сейчас заполняемость зрительного зала – 70 процентов. Но площадка, тем не менее, достаточно большая. У вас уже был саундчек, как получается на новом месте обуздать звук?

М. Ж.: Мы достаточно активно гастролирующий коллектив, где имеет место быть расписание. Ребята запрашивают возможности площадки, понимают, куда они приходят. Заблаговременно все настраивается. У нас активный саундчек, где пробуем звук на разном уровне. Максим появляется одним из первых на площадке, потому что это связано в том числе с монтажом барабанов.

Максим Удалов: Вся современная поп-культура, современная музыка – всё построено на хорошем звучании ударной установки. Если барабаны не звучат – всё! Но здравомыслящий человек понимает, что, находясь на улице, можно услышать только тот звук, каким он будет на улице. Так же с залом. Нужно в голове всегда иметь в виду некую модель. Напугать нас тем, что «в этом зале ничего не звучит», нельзя – всё у нас везде звучит. Для этого есть специальные люди. И по технической части у нас, наверное, так сказать, просто NASA, а не рок-группа, не побоюсь этого слова.

– Однако само шоу построено все же на образе не космического корабля, а морского, такого типично стереотипно пиратского даже. Это своеобразная репрезентация альбома «Проклятье морей» или все же подведение итогов 35-летнего творчества группы?

М. Ж.: Новый альбом, безусловно, помог воплотить идею. Она абсолютно красной нитью проходит через все шоу. Основная позиция сцены – образ корабля, и наш последний альбом «Проклятье морей», собственно, морской тематике посвящен. Получается, что мы, взяв песни из нового альбома, усилили их проверенными временем хитами, и получился такой концерт, чуть больше, чем презентация альбома. Хороший, яркий концерт, который содержит как новые песни, так и уже полюбившиеся старые.

М. У.: Для того чтобы презентовать альбом, достаточно иногда взять суперэлитный клуб. А здесь воплощены и костюмные [решения], и использование большой площади с перемещением артистов, поэтому это нечто большее.

– Несколько грузовиков оборудования, сутки для монтажа сцены, 16 костюмов, которые вы, Михаил, как солист меняете за концерт. Помимо очевидно зрелищного визуального эффекта для зрителя с чем для самих музыкантов связано юбилейное шоу?

М. Ж.: Этот концерт отличается, не скажу, от рядовых, от других концертов группы «Ария» тем, что постановочное шоу подразумевает значительное перемещение в пространстве, по сцене. В нужный момент, в нужное время нужно оказаться в нужной точке, иначе ракета улетит без тебя (смеётся). Эти моменты нужно держать в голове, и это накладывает определенные сложности, в частности для вокального исполнения. Максиму везет больше, он стационарен на данном концерте и, я думаю, кайфует от этого.

М. У.: Но обещали где-то запустить (улыбается).

М. Ж.: Значительная доля суеты ложится на меня как на вокалиста. Я несу образ практически в каждой песне, практически одна песня – один образ. За это время нужно максимально успеть перевоплотиться, но, тем не менее, музыканты дополняют, у них тоже есть костюмы, они тоже иногда переодеваются, но в силу того, что на них надеты инструменты, нельзя их каждую песню гонять в каком-то [образе]. Тем не менее музыканты также летают, бегают по сцене, забираются на второй ярус – достается всем.

– Есть ли у фанатов группы «Ария» возможность напрямую пообщаться с музыкантами?

М. Ж.: Конечно, есть обратная связь в сети и элемент Meet & Greet – возможность встретиться в нерабочей закулисной обстановке, лицом к лицу. Например, в рамках подготовки к этому туру мы впервые проводили несколько открытых репетиций. Реальный технический прогон и реальную репетицию, на которую прибывали музыканты (не все, те, которые в этот день репетировали, – например, вокалист, барабанщик). Все это превращалось сначала в мини-пресс-конференцию (нам задавали вопросы), потом люди просто сидели и, я надеюсь, не скучали, смотрели за тем, что происходит, как у нас не всё сразу получается, как мы по ходу доводили какие-то моменты… Казань стала единственным городом, где этого не было сделано, но для Казани был другой реверанс – у нас был прямой эфир, где общались я, Максим и Юрий (Соколов, продюсер шоу, – прим. Т-и) в Instagram прямо из студии, где мы как раз репетировали.

– Шоу называется «Гость из царства теней». Происходит ли иногда что-то мистическое в вашем коллективе? И если да, то скорее хорошее или негативное?

М. Ж.: Наверное, в любом случае что-то случается, в том числе и мистическое, но так как мы люди в принципе не суеверные, склонны полагать, что это больше подгон задачки под ответ. Когда что-то произошло и начинаешь вспоминать, была ли в этот день пятница, 13-е… На моей памяти были форс-мажоры, но чего-то мистикой окутанного не было. У ребят, насколько я читал, из интервью знаю, вырубался свет…

М. У.: Кажется, я знаю, о чем речь. Про исполнение «вот этой песни, когда когда-то что-то»… (песню «Антихрист» с определенного момента отказался исполнять экс-солист группы Валерий Кипелов, – прим. Т-и). Это все неправда. Ничего этого не было. Какие-то случаи, где-то лампочка выключилась, провод порвался, редко, но бывают. Но это ничего вообще не означает, не имеет никакой тенденции выпадения на субботу и т.д. Или как красное, черное – не знаешь, на что поставить. То есть это не больше, чем обычные происшествия.

М. Ж.: Мы сейчас просто стереотип разрушили (смеётся). Есть математика, есть теория вероятности, когда в одном случае из ста может что-то произойти. Это и происходит.