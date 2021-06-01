«Ария» с туром «Гость из царства теней» в Казани уже 9 июня

«Ария» сделала лучшее шоу в истории российского рока, — «Гость из Царства Теней»! Концерт не только вобрал в себя и бережно сохранил все знаменитые Хиты Арии , но придал им невероятную мощь, яркость и размах. Это не просто лучшее шоу «Арии» за все времена, но, пожалуй, первый российский рок-концерт мирового уровня.

И этой весной «Ария» представляет тур «Гость из Царства Теней» по городам России! Грандиозное шоу без всяких сокращений живьём в твоём городе!

Казань

Татнефть Арена

9 июня



10 огромных грузовиков уже загружают оборудование: звук, свет, экраны, декорации, костюмеры пакуют костюмы, пиротехники заряжают пушки!

Уникальная сцена, построенная в виде корабля.

Огромный задник с уникальными, созданными специально для концерта, видео-артами. Объемные декорации, палящие пушки, заставляющие поверить в реальность морского боя.

Детально подобранные исторические костюмы и парящий над залом в лучах прожекторов мистический Демон…

Ты не веришь ?

Это невозможно ?

Приходи и проверь сам!