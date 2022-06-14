Ассоциация рестораторов: Не испытываем больших проблем из-за санкций благодаря АПК РТ

У Татарстана очень хороший внутренний рынок, в республике достаточно развито сельское хозяйство. Поэтому введенные против России санкции не оказывают большого влияния на татарстанские рестораны и отели. Таким мнением с корреспондентом «Татар-информа» поделился президент Ассоциации рестораторов и отельеров РТ Зуфар Гаязов.

«В Татарстане сельское хозяйство хорошо развито, продолжает развиваться агропромышленный комплекс, поэтому мы делаем акцент на региональные продукты и ориентируемся в первую очередь на них. В нынешних условиях это очень помогает, и мы не испытываем больших проблем из-за санкций», — заметил собеседник агентства.

Вместе с тем представитель отрасли признал, что тяжелее в этой ситуации приходится тем заведениям общепита, которые занимаются морепродуктами. При этом Гаязов уверен, что санкции не приведут к массовым закрытиям точек общественного питания в республике.