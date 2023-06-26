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Аргентинские компании заинтересованы в налаживании связей с КАМАЗом и КВЗ
Заместитель Премьер-министра Татарстана – полпред РТ в России Равиль Ахметшин обсудил расширение сотрудничества с делегацией Аргентины, которую возглавил экс-председатель Парламентской группы дружбы с РФ и странами СНГ, предприниматель Карлос Гастон Рим. Об этом сообщает пресс-служба полпредства.
Гость выразил заинтересованность аргентинских компаний в налаживании связей с КАМАЗом и Казанским вертолетным заводом.
«Нам очень важно найти хороших и надежных партнеров в России», — отметил предприниматель.
Он добавил, что Аргентина никогда в своей истории не делала недружественных шагов в сторону России, и напомнил, что между двумя странами действует соглашение о безвизовом въезде. Кроме того, в Аргентине проживает большой процент мигрантов из РФ.
Равиль Ахметшин поблагодарил гостя за интерес к Татарстану и подчеркнул, что, несмотря на сложности в сфере экономики, вызванные санкциями, татарстанский автогигант успешно функционирует и работает с другими странами.
«Будем рады сотрудничеству с Аргентиной, расширению имеющихся связей», — сказал полпред и пригласил аргентинскую делегацию посетить международные выставки, проходящие в Татарстане.
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