Аргентинские компании заинтересованы в налаживании связей с КАМАЗом и КВЗ

Фото: пресс-служба полномочного представительства РТ в РФ.

Заместитель Премьер-министра Татарстана – полпред РТ в России Равиль Ахметшин обсудил расширение сотрудничества с делегацией Аргентины, которую возглавил экс-председатель Парламентской группы дружбы с РФ и странами СНГ, предприниматель Карлос Гастон Рим. Об этом сообщает пресс-служба полпредства.

Гость выразил заинтересованность аргентинских компаний в налаживании связей с КАМАЗом и Казанским вертолетным заводом.

«Нам очень важно найти хороших и надежных партнеров в России», — отметил предприниматель.

Фото: пресс-служба полномочного представительства РТ в РФ.

Он добавил, что Аргентина никогда в своей истории не делала недружественных шагов в сторону России, и напомнил, что между двумя странами действует соглашение о безвизовом въезде. Кроме того, в Аргентине проживает большой процент мигрантов из РФ.

Фото: пресс-служба полномочного представительства РТ в РФ.

Равиль Ахметшин поблагодарил гостя за интерес к Татарстану и подчеркнул, что, несмотря на сложности в сфере экономики, вызванные санкциями, татарстанский автогигант успешно функционирует и работает с другими странами.

«Будем рады сотрудничеству с Аргентиной, расширению имеющихся связей», — сказал полпред и пригласил аргентинскую делегацию посетить международные выставки, проходящие в Татарстане.