Несмотря на антироссийские санкции Запада и ограничения, Аргентина продолжает переговоры по строительству совместного с КАМАЗом завода по сборке грузовиков. Предлагаются возможные места строительства предприятия, выбрана местная компания-партнер для возможного проекта, сообщает ТАСС.

«Мы очень заинтересованы в том, чтобы представлять КАМАЗ и построить завод», — подчеркнул один из участников переговоров — член аргентинско-российского делового клуба Поли Коусиньо.

По его словам, ситуация вокруг Украины не изменит мнение аргентинских властей по этому вопросу. Так, глава расположенного вблизи Буэнос-Айреса муниципалитета Хосе-Клементе-Пас Марио Альберто Иши уже предложил местный промышленный парк в качестве площадки для российско-аргентинского завода. Помимо этого, подобрана компания-партнер для возможного проекта.

«Существуют ограничения из-за санкций, которые ввели в отношении России, но мы понимаем, что это временно, — объяснил собеседник агентства. — Мы хотим начать строить отношения между КАМАЗом и Аргентиной уже сейчас, и я считаю, что это подходящий момент».

При этом Аргентина ожидает, что производимой продукции будет достаточно не только для местных рынков, но и для других представителей Южноамериканского общего рынка.

Коусиньо добавил, что в скором времени посетит Москву, где запланирована встреча для обсуждения перспектив проекта.

Компания «КАМАЗ» в 2021 году экспортировала 5,8 тыс. автомобилей, сборочных комплектов деталей. Предприятие поставляет продукцию в более чем в 50 стран СНГ, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки, Восточной Европы и Латинской Америки.

Запад начал ужесточать антироссийские санкции в конце февраля – после признания независимости ДНР и ЛНР и начала специальной военной операции по защите Донбасса. Как подчеркнул Президент страны Владимир Путин, выступив с видеообращением к россиянам, главная цель ВС РФ – защита мирного населения, а также демилитаризация и денацификация Украины.