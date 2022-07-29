Министры обороны Аргентины, Бразилии и Мексики не поддержали позицию США по Украине
Участники Конференции министров обороны стран Америки опубликовали совместную декларацию, содержащую надежду на скорейшее мирное разрешение конфликта на Украине. При этом руководители военных ведомств Аргентины, Бразилии и Мексики заявили, что эта проблема не относится к ведению форума, сообщает РИА Новости.
«Конфликты по всему миру, такие как вторжение на Украину и акты насилия, осуществляемые вооруженными группами, терроризирующими население Гаити, не являются законными средствами разрешения споров, поэтому государства — члены Конференции министров обороны стран Америки надеются на скорейшее мирное решение», — сказано в итоговой декларации проходящей в Бразилиа конференции, объединяющей 21 страну.
Вместе с тем министры обороны Аргентины, Бразилии и Мексики подчеркнули, что соответствующий вопрос в принципе относится к сфере компетенций Организации Объединенных Наций и не может быть предметом обсуждения мероприятия.
Главы военных ведомств Гаити, Гватемалы, Доминиканской Республики, Канады, Колумбии, Парагвая, Соединенных Штатов Америки и Эквадора отдельно заявили «о своем резком неодобрении» происходящего на Украине.
Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. Страны Запада осудили этот шаг и начали ужесточать санкции против России, а также оказывать украинской стороне различную помощь.