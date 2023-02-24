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Арестович заявил, что Украина готова захватить Приднестровье за три дня
Украина готова захватить Приднестровье, если Молдавия попросит об этом киевские власти, заявил заявил экс-советник главы офиса украинского лидера Алексей Арестовичв интервью YouTube-блогеру. По его словам, украинские военные справятся с этой задачей за три дня.
«Молдавия – суверенное государство, и она сама решает, кого просить помочь. Только по решению молдавских властей мы можем помочь. У нас есть возможность. За трое суток это можно решить», — сказал он (цитата по РИА Новости).
Сейчас уже есть повод для ввода в республику войск, так как лидеры Украины и Молдавии обвинили Россию в дестабилизации ситуации в регионе, сказал он, что «пока, видимо, [об этом] не просят».
Напомним, накануне Минобороны РФ заявило, что Киев готовит провокацию с вторжением в Приднестровье. По информации военного ведомства, в качестве предлога для вторжения планируется инсценировка якобы наступления российских войск с территории Приднестровья. Для этого участвующие в постановочном вторжении украинские диверсанты будут переодеты в форму военнослужащих ВС РФ.
Позднее военное ведомство опубликовало сообщение, что власти Украины активизировали подготовку к вторжению в Приднестровье, которое они проведут в ответ на якобы российское вторжение.
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