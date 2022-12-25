Арестович заявил, что США «могут кинуть» Украину после 2023 года

Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович предположил, что Украина может лишиться поддержки своего главного союзника – Соединенных Штатов – после следующего года. Об этом передает РИА Новости.

Изначально политик заявил, что Белый дом никогда не откажется поддерживать Киев, но затем добавил, что у финансовой и военной помощи может быть временной лимит.

«Может, они и кинут, конечно, но после 2023 года», — сказал Арестович в эфире «24 канала».

По его словам, даже в таком случае Киев рассчитывает на поддержку Евросоюза и на украинский военно-промышленный комплекс.