Арестович заявил, что сначала РФ пыталась провести «изящную молниеносную спецоперацию»

Вооруженные силы РФ в течение первых пяти дней специальной военной операции на Украине «пытались вести умную войну» и «в каком-то смысле косплеили американцев». Об этом заявил бывший советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович в интервью журналисту и политологу Юрию Романенко, опубликованном на YouTube.

«Они (россияне — прим. Т-и) делали... Такая изящная, красивая, молниеносная, красивая спецоперация, где вежливые люди, не нанеся никакого ущерба ни котенку, ни ребенку, значит, ликвидировали немногих сопротивляющихся. И даже не ликвидировали, они с сожалением ликвидировали — они типа предлагали сдаться, перейти на сторону, понять и так далее», — объяснил Арестович свое понимание замысла спецоперации.

Однако через пять дней, по словам экс-советника офиса украинского лидера, конфликт «показал свою звериную сущность». Он пояснил, что при продемонстрированном уровне сопротивления со стороны украинских сил речь о каких-либо изящных действиях с точечными ударами в американском стиле идти уже не могла.

Как сообщал «Татар-информ», вскоре после своей отставки Арестович заявил, что Киев «упустил шанс получить полноценную и своевременную военную поддержку от Запада и шанс на победу в конфликте с Россией», а также свой «внутриполитический и государственный» шанс. По его мнению, если сначала украинские военные «укладывали в цель каждый снаряд», то к осени упустили возможность «собраться в кучку», из-за чего Украина «просела на нижний сюжет».

Россия начала специальную военную операцию на Украине в ночь на 24 февраля. На следующий день Президент РФ Владимир Путин призвал украинских военнослужащих «брать власть в своих руки», предположив, что с ними российской стороне будет легче договориться, чем с действующими украинскими властями.

Пресс-служба Министерства обороны РФ с первого дня боевых действий заявляла, что удары высокоточным оружием наносятся только по военной инфраструктуре соседней страны. При этом вскоре после начала операции Роскомнадзор потребовал от отечественных СМИ освещать ее ход, опираясь только на официальные российские источники.