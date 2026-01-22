Арестованы инспекторы ДПС, устроившие в Казани спектакль с анализами пьяного водителя

В Казани суд поместил под домашний арест двух инспекторов ДПС, которые за взятку прошли медосвидетельствование вместо пьяного водителя.

Как стало известно «Татар-информу», речь идет о случае, когда весной 2023 года два сотрудника ГАИ остановили для проверки документов водителя на Porsche. По всем признакам он был пьян. Инспектора сообщили об этом начальнику смены. Для того, чтобы избежать ответственности, водитель позвонил товарищу, который связал его с начальником роты. Они договорились, что за взятку сотрудники ГАИ пройдут медобследование за него.

После того, как следов опьянения в анализах «водителя» не нашли, он передал начальнику роты 150 тысяч рублей, которые были разделены между всеми инспекторами.

По следам этой истории было возбуждено уголовное дело о взяточничестве. Начальник роты и начальник смены признали свою вину, в то время как инспекторы виноватыми себя не считали.

Лишь спустя два года, в декабре 2025-го, они признали вину в превышении служебных полномочий, после чего суд отправил их под домашний арест.