Арестовано имущество дочери и жены бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова

Суд в Москве наложил арест на имущество дочери и супруги бывшего заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова, подозреваемого в мошенничестве на сумму более 49 млн рублей.

Следствие считает, что незаконно полученные средства могли поступать на банковский счет, открытый на имя жены Булгакова. В связи с этим ей также запрещено распоряжаться своим имуществом.

Булгаков обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он использовал свое служебное положение для заключения заведомо невыгодных контрактов в интересах определенных коммерческих структур.

Дело связано с работами по энергетическому обследованию систем освещения в Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге. Через подконтрольную фирму, якобы привлеченную как субподрядчик, было похищено почти 50 млн рублей .

По данным следствия, деньги ушли на фирму, связанную с АО «Грязинский пищевой комбинат», где, как утверждают правоохранительные органы, Булгаков лоббировал интересы этой компании.

В рамках дела под стражей находятся Булгаков, гендиректор фирмы «Нева-Балт СПб» Герман Яковлев и военный пенсионер Геннадий Селезнев.

Как сообщает РИА Новости, Булгаков свою вину не признает, хотя уголовное дело движется полным ходом. Его адвокат Сергей Севрук отметил, что его подзащитный не получал денежных средств напрямую – все проходило через фирмы-партнеры.

Расследование продолжается, окончательного приговора пока нет.