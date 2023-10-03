Арестованный за участие в террористической организации готовил поджог танкодрома в Казани

Арестованный за участие в террористической организации казанец готовил поджог парка боевых машин на полигоне Казанского высшего танкового командного училища и оборудования базовой станции «Малые Дербышки» в Дербышках. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе УФСБ России по РТ.

Отмечается, что в период с 1 июня по 18 июля 2023 года мужчина закупил керосин в объеме 14,5 литров, которые планировал использовать в качестве горючей смеси при совершении диверсии. Однако вскоре казанца задержали правоохранители.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Диверсия».

Отметим, что мужчину задержали в конце июля. Участник запрещенной в РФ террористической организации «Легион «Свобода России»* планировал ряд терактов на военных объектах Татарстана.

По версии следствия, Сергей Новиков собирался поджечь бронетехнику. Помимо этого, как полагает следствие, мужчина собирался атаковать объекты инфраструктуры и активно подыскивал подходящие цели.

Фото: © «Татар-информ»

Суду он все же признался, что пошел на сотрудничество с украинскими спецслужбами ради денег. Сначала он сообщил, что за поджог ему предложили 800 тысяч рублей, но его адвокат и следователь по делу напомнили, что в суде лгать нельзя. Оказалось, что «легионеру»* предложили 25 тысяч рублей.

* Запрещенная в России террористическая организация.