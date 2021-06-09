Арестовали татарстанца, который задолжал 2,3 млн алиментов дочери и сыновьям-близнецам

По решению суда мужчина обязан был выплачивать половину дохода на содержание сыновей-близнецов и дочери. Однако деньги он не перечислял и никакой помощи детям не оказывал. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе УФССП России по РТ.

По официальным данным, денег на счетах у мужчины не было, как и имущества. Судебные приставы запретили ему выезжать за пределы страны, а также управлять автомобилем, однако это не побудило его выплатить алименты.

Затем мужчина пустился в бега, его объявили в розыск. Больше года он не появлялся дома, его удалось поймать, когда он навестил родителей.

На него составили протокол за неуплату алиментов. Общая сумма долга превысила два миллиона рублей. Суд арестовал мужчину на 10 суток. Если после этого он не начнет выплачивать алименты, то его ждет уголовная ответственность.

УФССП России по РТ напоминает, что в республике проходит акция «Судебные приставы – детям», во время которой приставы организовывают проверки бухгалтерий, розыск должников и арест их имущества.

Кроме того, 2 июля пройдет республиканский онлайн-прием по вопросам о взыскании алиментов. Записаться на него можно по номерам 8(843)514-92-18, 8(843)514-92-20, 8(843)514-92-21.