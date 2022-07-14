Арестовали организатора поездки на теплоходе, который затонул на Волге под Казанью

Со второго раза удалось избрать меру пресечения Владимиру Казакову – организатору поездки на теплоходе «Аркадия», который в минувшие выходные затонул на Волге вблизи Аракчино. Ходатайство следователя рассмотрел Московский районный суд Казани.

Казакова задержали 11 июля. В отношении него возбуждено дело об оказании небезопасных коммерческих услуг по организации водных туров.

Следствие просило суд отправить Казакова под домашний арест, ссылаясь на то, что он может скрыться от суда. Более того, его сын живет за границей, что подтверждает догадки следствия.

«Причастность Казакова к преступлению подтверждается его показаниями и свидетелей. Оказавшись на свободе, он может скрыться от суда и следствия, оказывать давление на свидетелей, уничтожить улики. После случившегося подозреваемый удалил сайт, на котором он развешивал информацию о своих услугах. Казаков ранее работал в ГИМС и МЧС, обладает познаниями в области маломерных судов. Также он имеет круг знакомств в этих организациях», – отметили следователи.

Казаков с ходатайством и доводами следствия не согласился. Уверял, что сбегать не собирается. Сейчас ему нужно работать, чтобы прокормить семью – дома его ждут 16-летняя дочь и супруга.

«Я единственный кормилец в семье. Никуда уезжать я не собираюсь. Я нужен семье и детям», – обратился к суду подозреваемый.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

По словам адвоката, Казаков был лишь посредником в сделке. Владельцем судна подозреваемый не был. Его задачей было взять деньги и передать их владельцу теплохода.

Выслушав доводы сторон, суд удовлетворил ходатайство следствия. Казакова отправили под домашний арест на два месяца, до 9 сентября.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на Волге под Казанью затонул прогулочный теплоход. Всем, кто находился на борту судна удалось спастись. Нескольких человек подобрали отдыхающие на лодках, остальных спас экипаж баржи, который находился неподалеку.

Следствие установило, что в день трагедии на судне находилось 28 пассажиров и двое членов экипажа при допустимой вместимости в 15 человек. После крушения корабля были задержаны капитан судна и организатор речной поездки.