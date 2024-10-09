Арестовали мужчину, обманувшего челнинцев на миллион под предлогом установки кондиционера

В Набережных Челнах арестовали ранее судимого 49-летнего местного жителя. Его обвиняют в 21 эпизодах мошенничества на сумму свыше миллиона рублей.

По данным МВД по РТ, мужчина в домовых чатах предлагал свои услуги: за приемлемую цену обещал установить кондиционер и сделать ремонт в квартире.

С заказчиков челнинец брал предоплату, а иногда и полную стоимость, оставлял свои контакты и персональные данные для связи, расписки, в некоторых случаях даже оформлял договоры. Деньги брал как наличными, так и через перечисление на счет. После этого мужчина пропадал. На вопросы заказчиков мужчина придумывал новые предлоги, чтобы оттянуть срок. Когда уже откладывать исполнения обязательств становилось сложно, челнинец удалялся из чатов, менял номера телефонов и место жительства.

С марта по июль мужчине удалось обмануть челнинцев на сумму свыше 1 млн рублей.

Позднее мошенника задержали. В содеянном он сознался. Со слов мужчины, полученные деньги он потратил на покрытие долгов и на свои текущие нужды. Причиненный ущерб он не возместил. По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».