Арестовали казанца, который хотел вступить в интернациональный легион на Украине

Вахитовский районный суд Казани арестовал 28-летнего местного жителя, который хотел уехать на Украину и вступить в интернациональный легион. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчину задержали сотрудники ФСБ в аэропорту 18 мая. Чтобы отвести от себя подозрения, подозреваемый решил проложить маршрут на Украину через Грузию и Армению.

«В этих целях также он обращался к военному атташе Украины в Республике Армения с просьбой оказать ему содействие в выезде на Украину. Реализуя преступный умысел, в марте 2022 года мужчина перевез автомобиль УАЗ на территорию Грузии, чтобы уехать на нем оттуда на Украину», – добавили в пресс-службе суда.

В отношении казанца возбудили уголовное дело о покушении на участие в незаконном вооруженном формировании. Вахитовский районный суд Казани арестовал его и отправил в СИЗО до 27 августа. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.