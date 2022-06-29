news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
29 июня 2022  15:43
Елена Саляхова

Арестовали казанца, который хотел вступить в интернациональный легион на Украине

news_top_970_100

Вахитовский районный суд Казани арестовал 28-летнего местного жителя, который хотел уехать на Украину и вступить в интернациональный легион. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчину задержали сотрудники ФСБ в аэропорту 18 мая. Чтобы отвести от себя подозрения, подозреваемый решил проложить маршрут на Украину через Грузию и Армению.

«В этих целях также он обращался к военному атташе Украины в Республике Армения с просьбой оказать ему содействие в выезде на Украину. Реализуя преступный умысел, в марте 2022 года мужчина перевез автомобиль УАЗ на территорию Грузии, чтобы уехать на нем оттуда на Украину», – добавили в пресс-службе суда.

В отношении казанца возбудили уголовное дело о покушении на участие в незаконном вооруженном формировании. Вахитовский районный суд Казани арестовал его и отправил в СИЗО до 27 августа. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

#арест #СИЗО #вахитовский суд #спецоперация на Украине
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100