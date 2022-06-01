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Происшествия
1 июня 2022  12:48
Павел Климчак

Арестовали казанца, который в социальных сетях рассылал несовершеннолетним порнографию

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Как полагает следствие, с апреля по август 2020 года 35-летний казанец с фейковой страницы в соцсетях рассылал несовершеннолетним девушкам порнографию. Его обвиняют в пяти эпизодах распространения порнографии и совершения развратных действий. Было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям.

Противоправную деятельность выявили сотрудники следкома и отдела «К» МВД по РТ. Свою причастность к преступлению мужчина полностью признал. Сейчас он находится под домашним арестом.

Уголовное дело направили в суд для дальнейшего рассмотрения, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

#распространение порнографии
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