Арестовали казанца, который в социальных сетях рассылал несовершеннолетним порнографию

Как полагает следствие, с апреля по август 2020 года 35-летний казанец с фейковой страницы в соцсетях рассылал несовершеннолетним девушкам порнографию. Его обвиняют в пяти эпизодах распространения порнографии и совершения развратных действий. Было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям.

Противоправную деятельность выявили сотрудники следкома и отдела «К» МВД по РТ. Свою причастность к преступлению мужчина полностью признал. Сейчас он находится под домашним арестом.

Уголовное дело направили в суд для дальнейшего рассмотрения, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.