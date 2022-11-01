Арестовали челнинца, который ходил с ножом по подъезду и угрожал жильцам убийством

Сотрудники прокуратуры Набережных Челнов обратили внимание на видео, распространявшееся в соцсетях, на котором мужчина ходит с ножом в лифте и подъезде одного из жилых домов на проспекте Яшьлек.

Надзорное ведомство начало проверку по этому поводу. Во время нее в полицию Челнов обратилась еще одна жительница этого дома, которая сообщила о том, что этот мужчина, будучи пьяным, стучался и плевался в ее дверь, а также кричал на нее матом.

Проблемным жильцом оказался 47-летний уроженец одной из стран Кавказа, который в данный момент проживает в этом доме в Челнах. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за несоблюдение ограничений при административном надзоре.

На него составили протокол за мелкое хулиганство. Решением челнинского суда его арестовали на 13 суток. Кроме того, в местный отдел полиции поступила еще одна жалоба на мужчину: жильцы жалуются на то, что он угрожает им убийством, ходит по подъезду с ножом и громит чужое имущество. По этому обращению также началась проверка, которая взята на контроль городской прокуратурой. Об этом «Татар-информу» рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.