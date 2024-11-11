Арестовали активы сына экс-руководителя «Спецтехники» на млрд рублей

Арестовали активы сына экс-руководителя «Спецтехники» Олега Иванова на сумму более миллиарда рублей. Ранее самого Иванова арестовали вместе со вторым топ-менеджером Игорем Мироновым.

Как сообщает ТАСС, экс-руководитель «Спецтехники» Иванов свою вину в коррупции не признал.

«В Пресненскую прокуратуру и отдел собственной безопасности нами были поданы соответствующие жалобы. Также готовится жалоба для личного контроля главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, чтобы он увидел, как на местах происходит коррупция в каждом следственном действии. При этом оперативный сотрудник оказывает психологическое давление на свидетелей, заставляя давать те показания, которые нужны следствию», –заявила адвокат Олега Иванова.

Иванова и Миронова обвиняют по статье «Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа организованной группой, повлекшее тяжкие последствия». Наказание по этой статье – до 10 лет лишения свободы.

Обвиняемые сейчас находятся в одном из столичных СИЗО. Вину никто их них не признает.