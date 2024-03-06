Арест иномарки вынудил жителя Лениногорска погасить долг в 750 тысяч

Для жителя Лениногорска арест автомобиля стал стимулом для погашения долга.

Как сообщают в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов, мужчина перестал исполнять условия по договору займа и задолжал почти 750 тыс. рублей.

Стимулом для погашения долга стал арест Honda Accord, принадлежащий должнику. Как только иномарку отправили на спецстоянку, мужчина понял, что займ придется возвращать. На следующий день мужчина погасил долг перед банком и оплатил исполнительский сбор в размере 52 тыс. рублей.

В ведомстве также отметили, что с начала 2024 года приставы Татарстана взыскали по кредитным платежам более 862 млн рублей.